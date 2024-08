L'atleta classe 1996: "L'appuntamento è per Los Angeles"

Arriva dal windsurf un’altra medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024. L’azzurra Marta Maggetti ha infatti vinto alla grande la finale a tre nella nuova categoria iQFOiL. Maggetti è arrivata prima nella regata finale davanti all’israeliana Sharon Kantor, argento, e all’inglese Emma Wilson grande favorita, che deve accontentarsi della medaglia di bronzo.

Per l’Italia è la sesta medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi Olimpici. “Sono stata calma tutto il giorno, procedendo un passo alla volta”, ha detto una raggiante Maggetti al termine della gara. “Sono riuscita a pensare e ho fatto una virata prima degli altri”, ha aggiunto l’azzurra dopo aver varcato il traguardo della regata finale.

Nel windsurf iQFOiL, i velisti volano via dall’acqua ad alta velocità, con le tavole sollevate da un foil. Le regate olimpiche di vela a Marsiglia sono iniziate domenica. Sono state afflitte da caldo intenso e venti incostanti, che hanno costretto a posticipare a venerdì le prime medal race negli skiff maschili e femminili. I quarti di finale, le semifinali e le medal race di windsurf sono stati tutti posticipati a sabato. Ogni gara dura solo circa 10 minuti o meno, con gli atleti che spingono a velocità ben oltre i 20 nodi (37 km/h o 23 mph). La campionessa mondiale del 2022 ha dato grandi segnali già nelle 14 regate preliminari, chiuse in terza posizione con un totale di 105 (70 punti netti). Qualificata direttamente in semifinale, quindi, si è piazzata seconda, staccando il pass per l’ultimo atto. Nella regata finale, Maggetti è stata bravissima a partire coperta alle spalle delle due avversarie per poi nel finale prendere il vento giusto e attuare una rimonta stratosferica che l’ha portata a tagliare per prima il traguardo.

MA QUANTO SI PUÒ ESSERE FELICI… 😍 dopo avere vinto un oro olimpico??? ✌️ Chiedere alla nostra Marta Maggetti!!!!!! 💚🤍❤️#ItaliaTeam @federvela #Paris2024 pic.twitter.com/N00KOjsmVX — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 3, 2024

Il quarto posto a Tokyo 2020 e l’oro mondiale a Brest

Nata a Cagliari classe 1996, Maggetti ha partecipato già alle Olimpiadi di Tokyo dove ha chiuso al quarto posto ma due anni più tardi si è presa definitivamente la scena internazionale con l’oro mondiale a Brest nell’Iq Foil, la nuova classe olimpica del windsurf. Nell’estate del 2023 si è messa nuovamente in luce a livello iridato. In Olanda, infatti, ha staccato il pass per la sua seconda rassegna a cinque cerchi che l’ha consacrata nella acque di Marsiglia come nuova campionessa olimpica. “Ancora non mi rendo conto del tutto, magari quando andrò a Parigi per la premiazione realizzerò un pochino”, ha commentato ancora l’azzurra. “Nel finale mi tremavano le gambe a ho cercato di restare concentrata e in piedi sulla tavola”, ha aggiunto. Maggetti dopo aver tagliato il traguardo con la vittoria si è gettata in acqua e ha pianto per la gioia. “In realtà ho iniziato a piangere già dopo le semifinali perchè avevo una medaglia in tasca, poi mi sono riassestata e mi sono concentrata. I fantasmi di Tokyo sono spariti e ora si continua. L’appuntamento è per Los Angeles”, ha concluso.

Sensini: “Un orgoglio”

L’ultima medaglia d’oro dell’Italia nel windsurf risale a Sydney 2000 con Alessandra Sensini nel Mistral, l’ultima medaglia in assoluto è invece quella conquistata sempre dalla Sensini a Pechino 2008 nella classe RS:X. “Una emozione enorme ed è pazzesco che sia stata proprio io a commentare in diretta televisiva l’oro nel windsurf 24 anni dopo il mio. Sono momenti storici”, ha raccontato a LaPresse proprio la campionessa di Sydney. “Se la sento anche un po’ mia questa medaglia? Le medaglie sono degli atleti, sono solamente molto contenta per lei. Ho lanciato il windsurf in Italia e per me è un orgoglio questo momento. Stando nella direzione tecnica del settore giovanile, per me l’obiettivo è far crescere questi ragazzi e portarli a vincere”, ha aggiunto Sensini che in carriera ha vinto un oro, un argento e due bronzi, in quattro edizioni dei Giochi. Con Maggetti l’Italia ha finalmente trovato la sua erede.

