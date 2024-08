La ginnasta Usa racconta il riscatto dopo il crollo ai Giochi di Tokio 2020

Simone Biles ha vinto la sua seconda medaglia d’oro a Parigi, nel concorso generale individuale dopo quello a squadre: il sesto oro olimpico in carriera. La ginnasta dalla capitale francese ha raccontato la sua esperienza con la terapeuta che l’ha sostenuta e seguita anche durante questi Giochi. Biles aveva iniziato questo percorso dopo il crollo mentale che la portò a ritirarsi dalle gare di Tokyo 2020. La campionessa americana ha spiegato cosa significa per lei la collana che ha indossato durante le Olimpiadi, un ciondolo portafortuna a forma di capra: “the goat” in inglese, acronimo di “greatest of all time”, la più grande di tutti i tempi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata