Lui, nuotatore, ha vinto il bronzo negli 800 sl; lei, schermitrice, ha conquistato l'oro nella spada a squadre femminile

Due medaglie, una coppia. Parliamo di Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, lui nuotatore, lei schermitrice. Nella serata di martedì sono finiti sul podio delle Olimpiadi di Parigi: il 29enne di Carpi ha ottenuto il bronzo negli 800 stile libero mentre la 33enne di Catania ha conquistato l’oro nel torneo a squadre di spada femminile. I due stanno assieme dal 2021 e spesso condividono sui social momenti della loro quotidianità tra successi sportivi e vacanze.

Subito dopo la vittoria olimpica hanno pubblicato un post su Instagram in cui sfoggiano le medaglie con la scritta “Two is megl the one”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

Paltrinieri: “Non vedo l’ora di rivedere Rossella”

“Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora, ho seguito la sua gara, non vedo l’ora di essere al villaggio e vederla”, aveva detto Paltrinieri, al termine della gara degli 800 sl, a proposito di Fiamingo.

Fiamingo: “Vincere così è bellissimo, felice per Greg”

“Avevo sentito Greg dopo l’assalto della Cina e mi ha detto che lo avevo gasato. L’ho pensato tantissimo, la prima cosa che ho fatto quando ho abbracciato Malagò è stata chiedere cosa avesse fatto Greg. Ero felicissima che avesse vinto una medaglia, se lo merita tanto. Alla sua età non è per niente scontato che lui continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore”, aveva dichiarato ieri in zona mista Fiamingo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata