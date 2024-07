Oltre 400 atleti sono stati uccisi dall'inizio della guerra

Per gli atleti ucraini, le Olimpiadi di Parigi hanno un valore che va oltre la massima competizione sportiva planetaria ma sono un modo per attirare l’attenzione sulla lotta per la sopravvivenza del loro Paese contro la Russia. Una sorta di guerra su un altro campo di battaglia.

Da un’analisi dell’Associated Press emerge che il conflitto con la Russia sta rendendo sempre più difficile per l’Ucraina, un tempo potenza sportiva post-sovietica, ottenere quelle medaglie da prima pagina. Le prestazioni ucraine hanno iniziato a calare proprio dopo il 2014, l’anno dell’annessione illegittima della Crimea da parte della Russia. Il bottino di 11 medaglie dell’Ucraina ai Giochi di Rio del 2016 è stato il più basso da quando è nazione indipendente, un risultato negativo che l’ha fatta precipitare al 22° posto nel medagliere. L’Ucraina è risalita al 16° posto alle Olimpiadi di Tokyo disputate nel 2021, ritardate dalla pandemia, ma solo una delle sue 19 medaglie era d’oro, altro nuovo minimo storico.

Ucraina, oltre 400 atleti sono stati uccisi dall’inizio della guerra

Parte della spiegazione è che lottare per una medaglia richiede vite e risorse. Oltre 400 atleti ucraini sono stati uccisi dall’inizio della guerra, tra cui molti dei più brillanti del Paese. Altrettanto importante è il peso psicologico che la guerra impone agli atleti. Mentre affinavano i loro corpi e le loro abilità per Parigi, gli atleti ucraini che si presenteranno ai Giochi hanno lottato con la loro coscienza spiegando a se stessi e agli altri perché stanno ancora gareggiando quando i soldati stanno morendo e le vite vengono dilaniate.

Alcuni, se non tutti, hanno trovato nuova motivazione per combattere, attraverso lo sport, per una causa nazionale molto più ampia, che va oltre. “Le nostre vittorie servono per attirare l’attenzione sull’Ucraina. L’attenzione è attirata su di te solo quando vinci, quando ti esibisci, quando sei sul podio. Più in alto sei, più attenzione attiri”, ha dichiarato in un’intervista all’AP l’ostacolista Ucraina Anna Ryzhykova, cui ogni passo sulla pista olimpica di Parigi avrà un significato che va ben oltre il tempo che farà segnare. Due giorni fa la stella del salto in alto femminile, la giovane Yaroslava Mahuchick, ha stabilito il nuovo record mondiale portandolo a 2.10 metri cancellando lo storico record della bulgara Stefka Kostadinova siglato nel 1987, ai Mondiali di Roma. “Anche questa impresa è per il mio popolo”, ha detto la nuova primatista mondiale. “Come io ho lottato in questa gara, l’Ucraina resisterà fino in fondo”, ha aggiunto dopo l’impresa alla Diamond League di Parigi.

Più di 500 strutture sportive sono state distrutte dall’inizio della guerra

Qualsiasi medaglia vinca quest’estate avrà un significato molto speciale. Più di 500 strutture sportive sono state distrutte dall’inizio della guerra nel febbraio 2022 in Ucraina. Quell’anno i missili russi hanno colpito il centro sportivo Lokomotiv a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, privando gli atleti di nuoto artistico del luogo di allenamento che avevano utilizzato prima di vincere la medaglia di bronzo a squadre a Tokyo. Il centro acquatico ‘Neptune’ a Mariupol è stato bombardato durante l’assedio russo di quella città portuale devastata e ora la città è sotto occupazione. Ciò ha rovinato i piani del tuffatore Stanislav Oliferchyk di usarlo come base di allenamento olimpica per Parigi.

Il saltatore in alto Oleh Doroshchuk, 23 anni e una delle più brillanti promesse dell’Ucraina nell’atletica a Parigi, ha imparato a ignorare le sirene dei soccorsi che risuonano sulla sua città natale, Kropyvnytskyi nell’Ucraina centrale, in modo che non interrompano il suo allenamento. Tuttavia, dopo gli attacchi russi che hanno regolarmente colpito il paese, Doroschuk dice di essere stato costretto a guardare dentro se stesso, chiedendosi se sia moralmente giusto che lui si stia “solo allenando” quando altri uomini stanno difendendo le linee del fronte. “Penso che tutti abbiano questo tipo di pensieri. Molte persone tra quelle che conosco stanno combattendo e alcune sono state uccise”, ha detto.

In tutta l’Ucraina, i raid aerei spesso fanno saltare l’allenamento. “Resti seduto nel rifugio antiaereo per un’ora, poi esci per 15 minuti e ricominci a riscaldarti e a muoverti. L’allarme suona di nuovo e torni nel rifugio antiaereo”, dice Ryzhykova. Di conseguenza, ci si allena principalmente all’estero. Alcuni degli atleti uccisi avrebbero potuto avere una possibilità di qualificarsi per Parigi. Alcuni degli allenatori avevano cresciuto le generazioni future ma alcune di queste sono state spezzate per sempre. Ryzhykova ha perso un mentore che l’aveva aiutata ad accendere la sua passione per lo sport.

L’allenatore Valentyn Vozniuk e sua moglie, Iryna Tymoshenko, erano tra le 46 persone uccise da un missile che si è schiantato contro un condominio a Dnipro nel 2023. “Ci sono momenti in cui la depressione e la sensazione di non voler fare nulla si insinuano“, dice. “E quando sei in un campo di allenamento e leggi le notizie su un massiccio attacco missilistico, ti preoccupi per tutti i tuoi parenti e i tuoi cari”, aggiunge. A Parigi, gli atleti ucraini dovranno poi affrontare un’altra prova: la probabilità di incrociare concorrenti provenienti dalla Russia e dall’alleata Bielorussia.

Il Cio ha escluso le due nazioni dagli sport di squadra a Parigi, ma non ha ceduto alle richieste ucraine di escluderle completamente. Russi e bielorussi che hanno superato la procedura di verifica in due fasi gareggeranno individualmente come neutrali. Ryzhykova lotta con la prospettiva di incontri faccia a faccia: “Non riesco nemmeno a immaginare questa rabbia. Come trattenersi, come guardarli”. La sua priorità rimane l’Ucraina: “Non possiamo essere senza una posizione, stare in disparte, perché siamo opinion leader. E dobbiamo essere un sostegno per il nostro popolo. Sarà una sfida in queste Olimpiadi. Perché non c’è spazio per sconfitte o infortuni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata