Le squadre della città texana hanno raggiunto le finali nella Western Conference

Dallas si gode la magia di un giugno che vede le sue squadre di hockey su ghiaccio e basket in campo nelle fase decisive dei rispettivi campionati, Nhl e Nba. Gli Stars sono impegnati nelle finali della Western Conference mentre i Mavericks di Doncic sono già qualificati per le finals. Tutte le gare casalinghe dei team di Dallas si giocano nel modernissimo American Airlines Center, un’arena capace di trasformare in poche ore un campo da basket in uno da hockey su ghiaccio e viceversa. Il timelapse lascia a bocca aperta.

