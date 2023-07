Titolo con due turni d'anticipo

Il River Plate si laurea campione di Argentina per la 38esima volta nella sua storia con due turni d’anticipo. Ai Milionarios allenati da Martin Demichelis √® bastato vincere per 3-1 la partita contro l’Estudiantes per scatenare la festa degli oltre 80mila tifosi accorsi allo stadio Monumental di Buenos Aires. Le reti dei padroni di casa dopo 2′ con Beltran, al 18′ con De La Cruz e al 31′ con un rigore di Barco. Nella ripresa gol della bandiera per gli ospiti con Mendez al 67′. In classifica il River Plate sale a 57 punti, a +9 sul Talleres Cordoba secondi.

