Il velista italiano del 'Team Genova': "Siamo pronti a partire"

“Le condizioni saranno abbastanza dure”, ma “la barca è decisamente pronta, sono mesi che lavoriamo per prepararla e oggi si parte”. Lo dice a LaPresse il velista italiano Alberto Riva, che con il ‘Team Genova’ partecipa alle regate di The Ocean Race nella categoria VO65 Sprint. La prima tappa sarà Alicante-Capo Verde. “L’uscita dal Mediterraneo sarà bella tosta perché ci sarà questo flusso da ovest che stresserà decisamente la barca, quindi l’obiettivo numero uno è riuscire a uscire dal Mediterraneo senza distruggere il mezzo, usciti da lì le grosse difficoltà sono finite”, afferma Riva spiegando che le regate d’altura lunga richiedono una competenza trasversale “perchè a bordo bisogna essere in grado di viverci per tanti giorni, bisogna essere preparati a eventuali rotture del mezzo che succedono sempre e quindi conoscere la barca in ogni dettaglio per poterla riparare durante la navigazione”.

