Il campione ha ringraziato su twitter tutti i giocatori e i fan presenti nella sua serata d'addio

Roger Federer commenta il suo “last dance”. “E’ stata una serata magica ieri sera. Grazie a tutti i giocatori e ai fan presenti per aver condiviso questo momento con me. Significa tutto”, ha scritto su Twitter re Roger all’indomani del suo match d’addio disputato in Laver Cup nel doppio insieme a Rafa Nadal.

It was a magical evening yesterday. Thank you again to all the players and fans who were here to share this moment with me. It means the world ❤️😊🙏🏼 pic.twitter.com/IKFb6jEeXJ — Roger Federer (@rogerfederer) September 24, 2022

“Non sono triste, sono felice. E’ stata una giornata meravigliosa”, ha commentato poche ore dopo il match Federer dicendosi contento di aver vissuto una festa e di aver giocato l’ultima partita della sua carriera in Laver Cup in coppia con Rafa Nadal, con tutti i Fab Four in squadra, con campioni come Stefan Edberg e Rod Laver a fare il tifo. “Non volevo sentirmi solo, mi piaceva l’idea di dire addio in una competizione a squadre” ha aggiunto un commosso King Roger che ha lasciato il tennis nella manifestazione che co-organizza. Nel doppio in coppia con lo spagnolo è arrivata la sconfitta contro Jack Sock e Frances Tiafoe, poi è stata la volta delle lacrime e degli abbracci, con la moglie Mirka e con i figli, e con i genitori Robert e Lynette, presenti a Londra per l’occasione. Anche Rafa Nadal, con cui ha dato vita a una delle più celebri rivalità nella storia dello sport, si è lasciato andare a un pianto a dirotto. Entrambi seduti, uno accanto all’altro, dopo essersi trovati spesso e volentieri di fronte per le loro innumerevoli sfide. Un’immagine destinata a diventare un’icona per il tennis.

