Le due Ferrari di Leclerc e Sainz ritirate per problemi di affidabilità. L'olandese consolida la leadership in classifica mondiale

Doppietta Red Bull nel Gp di Azerbaigian di Formula 1. Max Verstappen ha trionfato davanti al compagno di squadra Sergio Perez, completa il podio George Russell con la Mercedes. Gara da dimenticare a Baku per la Ferrari: Charles Leclerc è stato costretto a ritirarsi nel corso del 21° giro, mentre si trovava in testa, per un problema alla power unit. Fuori in precedenza anche l’altra rossa di Carlos Sainz, fermato da un guasto idraulico.

Con questa vittoria Verstappen, al primo trionfo in Azerbaigian, consolida la leadership in classifica mondiale portandosi a +34 su Leclerc. Ai piedi del podio si piazza l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, quinto Pierre Gasly con l’AlphaTauri. A punti anche Sebastian Vettel con l’Aston Martin e Fernando Alonso con l’Alpine. Ottavo e non posto per le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris, decimo infine Esteban Ocon con l’altra Alpine. Il prossimo appuntamento del Mondiale è in programma il prossimo weekend in Canada.

“In Ferrari c’è un problema di affidabilità? Se si guardano le ultime tre gare sembra di sì, poi non so, non voglio dire tante cose perché non trovo le parole giuste. Ovviamente fa male”. Sono queste le prime parole di Charles Leclerc dopo il ritiro nel Gp di Azerbaigian. “Sono tre gare che la competitività c’è ma non abbiamo il risultato finale – ha aggiunto il monegasco, costretto a fermarsi mentre era al comando della gara, ai microfoni di Sky Sport – Ora resettiamo, domani la motivazione ci sarà così come c’è adesso, ma non possiamo neanche ignorare questi punti persi. Sono 25 punti e sono tanti, sicuramente fa male”.

