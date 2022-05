Il campione del mondo della Red Bull accorcia le distanze dalla vetta del Mondiale

Un grande Max Verstappen su Red Bull ha vinto anche il primo storico Gran Premio di Miami di F1, battendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente secondo e terzo. Il fenomeno olandese si è conquistato la vittoria in pista, superando prima Sainz in partenza e poi Leclerc al nono giro. Poi ha dominato, accorciando le distanze dalla vetta del Mondiale. “E’ stato un Gran Premio incredibile, molto fisico, ma siamo riusciti a gestirlo fino alla fine. Sono molto contento di aver vinto qui a Miami, è incredibile”, ha commentato un esausto Verstappen dopo la vittoria. “E’ stata una gara difficile a livello fisico, abbiamo faticato molto con le gomme medie. Pensavo a un certo punto di poter superare Verstappen ma lui aveva un bel passo. È stato faticoso ma è stato bello vedere così tanti tifosi della Ferrari qui a Miami”, ha replicato Leclerc. “Dobbiamo continuare a spingere, sarà importante lo sviluppo da qui alla fine e speriamo di crescere. E’ una battaglia dall’inizio ed è quello che mi piace”, ha aggiunto. Quarto posto per il messicano Sergio Perez sull’altra Red Bull al termine di ub duello all’arma bianca con Sainz e Perez. I due sono anche venuti a contatto per fortuna senza conseguenze. “Sono stato meglio, dopo l’incidente di venerdì avevo ancora un po’ di dolore al collo ma l’ho gestito. È stata una bella battaglia con Perez e alla fine abbiamo ottenuto il podio che è un buon risultato”, ha detto Sainz. “Non è stato semplice, una gara dura per il caldo e alla fine abbiamo ottenuto un risultato discreto. Poossiamo crescere, voglio di più ma non è male”, ha aggiunto lo spagnolo.

La gara in sé non è stata il thriller che gli 85.000 spettatori presenti si aspettavano nel circuito creato intorno all’Hard Rock Stadium quando si sono aggiudicati uno degli ambitissimi biglietti. Sfilata di le celebrità nel paddock. Dall’ex star Nba Dwyane Wade che si è fatto dei selfie sulla griglia di partenza, a Paris Hilton che ha ballato davanti al box della McLaren. Poi Tom Brady, David Beckham e Michael Jordan hanno posato per una foto pre-gara con Lewis Hamilton, che sabato ha ospitato in pista l’ex first lady Michelle Obama. Serena Williams si è intrufolata nell’ospitalità della Mercedes e il rapper portoricano Bad Bunny è arrivato al circuito con Perez e ha trascorso la maggior parte della pre-gara alla Red Bull con il pilota messicano. L’evento di Miami ha ridato agli Stati Uniti due gare di F1 in una stagione per la prima volta dal 1984. La F1 aggiungerà una tappa a Las Vegas come terza gara americana a partire dal 2023.

La gara ha vissuto un momento delicato a circa quindi giri dalla fine quando è entrata la Safety Car dopo un contatto tra Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lando Norris (McLaren). Alla fine, però, la classifica nelle prime posizioni non è cambiata. Alle spalle di Red Bull e Ferrari hanno chiuso le due Mercedes di George Russell e del pluricampione del Mondo Lewis Hamilton, Frecce d’Argento però mai realmente in gara. Completano la top ten Valtteri Bottas su Alfa Romeo, seguito da Fernando Alonso su Alpine, Mick Schumacher su Haas ed Esteban Ocon sull’altra Alpine. Ritirato Sebastian Vettel su Aston Martin. Per Verstappen è la 23esima vittoria della carriera, la terza stagionale e la seconda consecutiva dopo quella di Imola. Il fenomeno olandese accorcia le distanza da Leclerc nella classifica del Mondiale con il monegasco della Ferrari che ha ora 19 punti di vantaggio. Dopo la delusione di Imola, comunque, la Ferrari torna sul podio e si conferma competitiva ai massimi livelli. Ma battere Verstappen sarà davvero dura. Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1 tra due settimane a Barcellona.

