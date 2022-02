La nuotatrice è nella Commissione atleti del Cio

(LaPresse) – Federica Pellegrini in qualità di componente della Commissione atleti del Cio ha visitato gli impianti di sci alpino di Yanqing dei Giochi di Pechino 2022. “Per me è la prima esperienza ad una Olimpiade invernale – ha detto l’olimpioncia di nuoto – E’ emozionante, è una esperienza nuovissima per me”. Da Casa Italia Federica fa un “in bocca al lupo” a tutti gli atleti azzurri.

