Bronzi da atletica, canoa e nuoto

Salgono a 63 le medaglie italiane alle Paralimpiadi di Tokyo ed è record assoluto per i colori azzurri ai Giochi. Nel nuoto Giulia Terzi conquista il bronzo nei 50 farfalla categoria S7, portando a casa la quinta medaglia in questa edizione dei Giochi mentre Stefano Raimondi centra il settimo podio con l’argento nei 200 misti categoria Sm10. Va ancora a medaglie Assunta Legnante con l’ argento nel getto del peso categoria F12. Arriva poi un altro bronzo dall’atletica, con Ndiaga Dieng che arriva terzo nei 1.500 T20. Bronzo anche per il canoista Mancarella nel kayak 200 metri, categoria kl2.

