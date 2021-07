Dei 15 casi sette sono lavoratori, sei membri dello staff dei Giochi e due membri della stampa

A sei giorni della cerimonia di apertura – che sarà il prossimo 23 luglio – le Olimpiadi di Tokyo registrano il primo caso di Covid-19: una persona è risultata positiva nel villaggio degli atleti. A confermarlo è stato il CEO di Okyo 2020 Toshiro Muto parlando di una persona esterna coinvolta nell’organizzazione dei Giochi. Per ragioni di privacy non è stata rivelata la nazionalità.

Dopo gli accertamenti, sono stati rilevati in totale 15 casi di positivi al covid-19. Tra loro non ci sarebbero gli atleti, che stanno finalizzando la preparazione nei vari luoghi di allenamento sparsi per il Giappone. Dei 15 casi sette sono lavoratori, sei membri dello staff dei Giochi e due membri della stampa. Otto arrivano dall’estero mentre sette risiedono in Giappone. Dal 1 luglio le infezioni da covid-19 registrate e rese note dal comitato organizzatore sono 45. Il villaggio olimpico, 21 palazzine residenziali, 3600 stanze e 18mila letti, ha aperto agli atleti lo scorso martedì.

I contagi a Tokyo: 1.410 casi in 24 ore, numero più alto da sei mesi

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.410 nuovi casi di covid-19 (il 21 gennaio erano stati 1.485). Si tratta del quarto giorno consecutivo sopra i mille casi e del rialzo giornaliero più alto da circa sei mesi mentre la capitale nipponica si prepara ad ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici la prossima settimana. Nel Paese resta alta la preoccupazione che l’evento, che si disputerà a porte chiuse, possa diventare un ‘superspreader’ del virus. Timori legati soprattutto alla variante Delta. Gli esperti di salute pubblica giapponesi hanno detto che la media mobile della settimana potrebbe salite fino a 2406 contagi previsti per l’11 agosto, pochi giorni dopo il termine dell’Olimpiade programmato per l’8 agosto.

