La decisione del Cio e del governo giapponese è ufficiale

(LaPresse) – Era nell’aria ma ora è ufficiale: alle Olimpiadi di Tokyo al via il 23 luglio non ci saranno spettatori. Lo hanno deciso il Cio, il governo giapponese e le autorità della capitale. L’esecutivo nipponico infatti ha proclamato un nuovo stato di emergenza per il Covid per Tokyo che entrerà in vigore da lunedì 12 luglio e durerà fino al 22 agosto e dunque si estenderà proprio nel periodo in cui sono previsti i Giochi, dal 23 luglio all’8 agosto. Il premier Suga ha dichiarato che la misura è necessaria per “prevenire la ripresa di casi futuri in tutto il paese”.

