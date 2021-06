(LaPresse) – Tokyo fa il conto alla rovescia in vista delle Olimpiadi, posticipate di un anno per la pandemia. Il 23 luglio è prevista la cerimonia inaugurale nella capitale del Giappone. Nelle varie sedi delle manifestazione in città e nella vicina Yokohama sono in corso gli ultimi preparativi. Tokyo è ancora in stato emergenziale per il Covid, fino all’11 luglio, con diverse restrizioni. Alle gare potranno assistere un massimo di 10 mila spettatori, con una capienza del 50% delle varie strutture.

