Cerimonia al Quirinale per la consegna del Tricolore ai portabandiera

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, consegnando la bandiera agli alfieri Elia Viviani, Jessica Rossi, Bebe Vio e Federico Morlacchi. “Queste sono le Olimpiadi del post pandemia, nel tempo che stiamo attraversando portano un carico di speranza che dà un valore speciale allo sport”, ha detto il Capo dello Stato. “E’ un bene puntare a un bel medagliere ed e’ bene puntare a migliorarsi, ma come sapete non è solo il risultato a conferire l’importanza ai Giochi. Il successo è soprattutto dato dalle conseguenze per il movimento, che possa crescere e che ne possano trarre vantaggio i giovani”, ha aggiunto Mattarella. Presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha parlato di “una cerimonia dall’atmosfera speciale”. I Giochi prendono il via il 23 luglio.

