Tale e Quale Show 2026 al via il 23 settembre: Fabio Fazio tra i giudici

‘Tale e quale show’ riparte mercoledì 23 settembre 2026. E lo fa nel segno della sperimentazione, a partire dalla collocazione: dal venerdì al mercoledì sera, terreno pressoché inesplorato sul fronte dell’intrattenimento. Una scommessa che Carlo Conti ha accettato, forte di una credibilità e autorevolezza per il pubblico tv costruita in 40 anni di carriera, la maggior parte dei quali trascorsi in Rai.

Conti: “Se non sperimento in Rai chi lo deve fare?”

“Sono diventato uno degli anziani e un volto storico dell’azienda, quindi con un titolo consolidato e non dovendo dimostrare più nulla se non sperimento io chi lo deve fare?”, ha detto Conti. Unico neo: il possibile calo degli spettatori più giovani. ‘Tale e quale’, ha spiegato Conti, “ha l’obiettivo di mettere insieme i componenti della famiglia, a partire dai più piccoli, che però forse saranno un po’ meno visto che, a differenza del venerdì, il giorno dopo avranno scuola. Rammarico? No, sono a disposizione dell’azienda. A questo punto della carriera non mi cambia nulla fare un punto in più o uno in meno. Siamo consapevoli che sarà una serata difficile, ma ormai lo stanno diventando tutte”.

Di Liberatore: “Logiche editoriali per offerta più ricca”

Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, parla di un tentativo che punta alla “alfabetizzazione ai programmi di intrattenimento” del pubblico del mercoledì sera di Rai1. “L’anno scorso il mercoledì avevamo un genere diverso e abbiamo cercato di potenziare e offrire maggiore intrattenimento al pubblico – ha continuato Di Liberatore – ringrazio Conti che ha avallato questa scelta, ci sono quindi logiche editoriali, per dare un’offerta sempre più ricca, ma anche commerciali. Questa edizione ha un cast unico, una giuria rinnovata, ci sono i giusti ingredienti per fare bene e far sì che ci sia un mercoledì all’altezza delle aspettative”.

Le novità della nuova stagione, Fazio giudice

Si parte il 23 settembre, subito con una novità: come al solito oltre ai giudici fissi – che saranno Cristiano Malgioglio e le new entry Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini – ce ne sarà un quarto a rotazione per ciascuna puntata. Il primo è già un fuoco d’artificio: Fabio Fazio, che dunque torna sulle reti Rai dopo dopo il burrascoso addio al servizio pubblico e l’approdo sul Nove di ‘Che tempo che fa’. “Siamo legatissimi, è un segno della nostra amicizia”, ha detto Conti, che ha ricordato anche le ospitate nel salone tv di Fazio prima dei Festival di Sanremo. Per la Rai nessun problema: “Fazio è un professionista, non c’è nessuna remora o resistenza da parte dell’azienda”, precisando però “che questo “non fa da apripista a un ritorno” di Fazio nel servizio pubblico “non ci sono stati altri pensieri. E’ un personaggio che ci sta benissimo nel programma, si sposa con il suo mood. Stiamo quindi parlando di un personaggio e di un programma specifico”.

Conti: “Amadeus? Magari lo chiamerò…”

E la domanda sorge spontanea: nelle varie puntate potra trovare spazio un altro figliol prodigo come Amadeus?: “Magari lo chiamerò e se dirà di sì ci sarà”, ha risposto Conti. “Su Amadeus non c’è nessun ragionamento da fare, le nostre porte sono sempre aperte”, ha chiosato Di Liberatore, ribadendo la possibilità di un ritorno in futuro del conduttore, al momento non ancora in programma. Tornando allo show Conti, tra le tante imitazioni canora delle 15 edizioni sinora trasmesse, ha ricordato con affetto “la prima di Fabrizio Frizzi, che fece Piero Pelù. È sempre viva e accesa. Ogni anno è sempre più difficile fare il cast. Il clima è sempre divertente”. Per Siani ‘Tale e quale’ “è un programma contro l’intelligenza artificale. Oggi in due secondi potremmo avere la voce di Freddy Mercury, qui invece c’è ancora bisogno di parrucchieri, di costumisti e di coach”.

Malgioglio: “Lavorare con Carlo è bellissimo”

Malgioglio ha promesso, per la prima puntata, un omaggio a Dolly Parton che “era la mia cantante preferita”. “Lavorare con Carlo per me è bellissimo. La cosa forte di questo programma è che posso mettere tutta la mia ironia, ed è quello che mi piace fare”, ha proseguito Malgioglio. Lamborghini, da parte sua, in un videomessaggio si è detta “felicissima” per la nuova esperienza in cui “ci divertiremo tantissimo”.

I protagonisti

I protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. I concorrenti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli. Anche in questa edizione i telespettatori avranno un ruolo nella competizione. Attraverso i social Rai (su Instagram, Facebook, X e TikTok) potranno esprimere le proprie preferenze e contribuire alla classifica.