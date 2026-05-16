Ascolti tv, Infante con ‘Ore 14 sera’ a 8,5% batte ancora Nuzzi al 7,5%

Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante, in onda su Rai 2, ha chiuso la puntata di venerdì 15 maggio raggiungendo l’8,5% di ascolti. Un dato che vede la trasmissione di Rai 2 superare ancora una volta Gianluigi Nuzzi che con Quarto Grado su Rete 4 raggiunge il 7,5% di ascolti.
MilleunaCover Sanremo, in onda su Rai 1, raggiunge il 12,8% di share; su Canale5 Grande Fratello Vip ha ottenuto uno share del 17,6%. The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, in onda su Italia 1, fa il 5,5% di share; su Rai3 3,5% per Un colpo di fortuna. Su La7 Propaganda Live raggiunge il 6,1% di share.