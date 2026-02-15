Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 15 febbraio 2026

Ultima ora

Ascolti tv 14 febbraio 2026, Maria De Filippi battuta per la prima volta

Ascolti tv 14 febbraio 2026, Maria De Filippi battuta per la prima volta
LaPresse
LaPresse
,

La finale di The Voice Kids conquista la serata con 3 milioni 382 mila spettatori e il 23,4% di share

Clamoroso ribaltone negli equilibri televisivi del sabato sera, con la battaglia degli ascolti tv. Secondo fonti Rai, è la prima volta nella storia che C’è Posta per Te di Maria de Filippi viene battuto in prime time su Canale 5 da un programma della rete ammiraglia. La finale di The Voice Kids, condotta da Antonella Clerici, conquista la serata con 3 milioni 382 mila spettatori e il 23,4% di share, superando il people show di Maria De Filippi e segnando un distacco che fonti interne quantificano come storico.

Non solo. In access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi (4 milioni 81 mila spettatori, 22,3%) vola e si posiziona tre punti sopra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, consolidando un vantaggio netto nella fascia chiave della serata. Rai 1 domina anche il preserale con L’Eredità al 23,8% (3 milioni 852 mila spettatori), mentre l’intero gruppo Rai si aggiudica il prime time a pari perimetro con 5 milioni 855 mila spettatori e il 32,5% di share e l’intera giornata con il 36,7% di share.

Un risultato che, secondo ambienti vicini alla tv pubblica, segna un passaggio simbolico: la Rai torna centrale e per la prima volta scardina il dominio storico del sabato di De Filippi. Sabato 14 febbraio potrebbe restare negli annali come la serata del sorpasso. E nei corridoi si parla già di “nuovi equilibri”.

Gli ascolti Mediaset

Ieri, sabato 14 febbraio, le Reti Mediaset hanno registrato: Totale giornata 3.054.000 spettatori (33.17% di share); Prima serata 6.208.000 spettatori (34.42% di share); Seconda serata 3.873.000 spettatori (38.31% di share). Lo rende noto Mediaset in un comunicato: “Canale 5 è leader sul target commerciale nelle seguenti fasce: Totale giornata 1.560.000 spettatori (15.89% di share); Prima serata 3.501.000 spettatori (18.43% di share); Seconda serata 2.173.000 spettatori (21.29% di share). TG5: l’edizione delle ore 20.00 registra 2.817.000 spettatori totali e il 16.1% di share individui; quella delle ore 13.00 raggiunge 2.658.000 spettatori totali e il 18.12% di share individui”, fa sapere ancora Mediaset, che in particolare segnala: “Su Canale 5: – in access prime time, “La Ruota della Fortuna” ottiene 3.511.000 spettatori totali con il 19.16% di share individui; – a seguire, “C’è posta per te” si aggiudica la serata sul target commerciale con 3.272.000 spettatori totali e il 21.86% di share (22.07% individui, 24.77% 15-34enni), con picchi di 4.362.000 spettatori. In day-time e preserale: – “La forza di una Donna”: 2.561.000 spettatori totali e il 20.63% di share individui. – “Verissimo”: 2.009.000 spettatori totali e il 17.38% di share individui; a seguire, “Verissimo giri di valzer”: 1.974.000 spettatori totali e il 16.65% di share individui. – “Caduta Libera”: 2.066.000 spettatori totali e il 13.62% di share individui. Su Retequattro: – In access prime-time, “4 di Sera Weekend” informa, nella prima parte, 832.000 spettatori totali, nella seconda parte, 622.000 spettatori totali. Canali tematici: – su Iris, in prima serata, il film “Training Day” ottiene 302.000 spettatori totali e l’1.79% di share individui”.

© Riproduzione Riservata