Ascolti tv 14 febbraio 2026, Maria De Filippi battuta per la prima volta

Clamoroso ribaltone negli equilibri televisivi del sabato sera, con la battaglia degli ascolti tv. Secondo fonti Rai, è la prima volta nella storia che C’è Posta per Te di Maria de Filippi viene battuto in prime time su Canale 5 da un programma della rete ammiraglia. La finale di The Voice Kids, condotta da Antonella Clerici, conquista la serata con 3 milioni 382 mila spettatori e il 23,4% di share, superando il people show di Maria De Filippi e segnando un distacco che fonti interne quantificano come storico.

Non solo. In access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi (4 milioni 81 mila spettatori, 22,3%) vola e si posiziona tre punti sopra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, consolidando un vantaggio netto nella fascia chiave della serata. Rai 1 domina anche il preserale con L’Eredità al 23,8% (3 milioni 852 mila spettatori), mentre l’intero gruppo Rai si aggiudica il prime time a pari perimetro con 5 milioni 855 mila spettatori e il 32,5% di share e l’intera giornata con il 36,7% di share.

Un risultato che, secondo ambienti vicini alla tv pubblica, segna un passaggio simbolico: la Rai torna centrale e per la prima volta scardina il dominio storico del sabato di De Filippi. Sabato 14 febbraio potrebbe restare negli annali come la serata del sorpasso. E nei corridoi si parla già di “nuovi equilibri”.

Gli ascolti Mediaset

Ieri, sabato 14 febbraio, le Reti Mediaset hanno registrato: Totale giornata 3.054.000 spettatori (33.17% di share); Prima serata 6.208.000 spettatori (34.42% di share); Seconda serata 3.873.000 spettatori (38.31% di share). Lo rende noto Mediaset in un comunicato: “Canale 5 è leader sul target commerciale nelle seguenti fasce: Totale giornata 1.560.000 spettatori (15.89% di share); Prima serata 3.501.000 spettatori (18.43% di share); Seconda serata 2.173.000 spettatori (21.29% di share). TG5: l’edizione delle ore 20.00 registra 2.817.000 spettatori totali e il 16.1% di share individui; quella delle ore 13.00 raggiunge 2.658.000 spettatori totali e il 18.12% di share individui”, fa sapere ancora Mediaset, che in particolare segnala: “Su Canale 5: – in access prime time, “La Ruota della Fortuna” ottiene 3.511.000 spettatori totali con il 19.16% di share individui; – a seguire, “C’è posta per te” si aggiudica la serata sul target commerciale con 3.272.000 spettatori totali e il 21.86% di share (22.07% individui, 24.77% 15-34enni), con picchi di 4.362.000 spettatori. In day-time e preserale: – “La forza di una Donna”: 2.561.000 spettatori totali e il 20.63% di share individui. – “Verissimo”: 2.009.000 spettatori totali e il 17.38% di share individui; a seguire, “Verissimo giri di valzer”: 1.974.000 spettatori totali e il 16.65% di share individui. – “Caduta Libera”: 2.066.000 spettatori totali e il 13.62% di share individui. Su Retequattro: – In access prime-time, “4 di Sera Weekend” informa, nella prima parte, 832.000 spettatori totali, nella seconda parte, 622.000 spettatori totali. Canali tematici: – su Iris, in prima serata, il film “Training Day” ottiene 302.000 spettatori totali e l’1.79% di share individui”.