The Voice Kids 2026, chi ha vinto la finale e gli ascolti su Rai 1

Matteo Trullu è il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto 3 milioni 382mila spettatori e una share del 23,4% raggiungendo un picco di ascolto del 36,1% sulla proclamazione del vincitore. Un grande risultato per la nuova edizione del talent show di Rai 1, prodotto in collaborazione con Fremantle, dedicato ai giovani cantati tra i sette e i quattordici anni, che fuori dalla sua collocazione abituale del venerdì sera, ha realizzato una media stagionale di 21,6% e 3 milioni 216mila spettatori.

“Il mio ringraziamento va innanzitutto ad Antonella Clerici per aver accettato la sfida che le ho proposto della nuova collocazione del programma. Una scelta funzionale a rafforzare e rendere Rai1 protagonista del sabato sera della stagione invernale, in un contesto televisivo particolarmente competitivo e affollato. Sulla base di queste premesse, i risultati ottenuti da The Voice Kids sono stati straordinari, confermando la grande professionalità di Antonella e la sua straordinaria sensibilità nel raccontare il talento e le emozioni dei ragazzi, insieme alla competenza e alla generosità dei coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Un risultato che testimonia anche la forza di un format diventato, stagione dopo stagione, una vera punta di diamante del servizio pubblico, capace di coniugare intrattenimento di qualità e autentici momenti di riflessione. Un grazie sincero anche a tutta la squadra Rai, capitanata dalla vicedirettrice Raffaela Sallustio, al capoprogetto Sergio Colabona e a tutta la squadra autorale, a Marco Tombolini di Fremantle e a tutte le direzioni Rai coinvolte per aver contribuito con competenza e dedizione a questo importante risultato” dichiara Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Matteo Trullu, cantante e polistrumentista di 13 anni da Decimomannu in provincia di Cagliari, che ha gareggiato nel team di Nek. Grande appassionato di rock anni ’70 e ’80, Matteo ha conquistato la vittoria con una intensa interpretazione voce e chitarra di “Maniac” il brano di Michael Sembello tratto dalla colonna sonora del film cult “Flashdance”.

Ascolti, su Rai1 oltre 3,3 mln di spettatori

Nella serata di ieri la quarta edizione di The Voice Kids su Rai1 ha fatto registrare 3.382.000 spettatori pari al 23.4% di share. C’è Posta per Te su Canale5 ha totalizzato 3.272.000 spettatori con uno share del 22.1%. Su Rai2, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina con il pattinaggio hanno appassionato 1.488.000 spettatori (8.4%). Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone è stato visto da 679.000 spettatori (4%). Su Rai3 Balla coi lupi ha segnato 551.000 spettatori (3.6%). E ancora, per Non c’è due senza quattro su Rete4 608.000 spettatori (3.7%), per In Altre Parole su La7 974.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 500.000 spettatori (3.2%) nella seconda, per 4 Ristoranti su Tv8 261.000 spettatori (1.4%), per Accordi & Disaccordi sul Nove 376.000 spettatori (2.4%).