Home > Spettacoli > Televisione > Tale e Quale Show 2025, il 7 novembre finalissima: classifica, imitazioni e ospiti

Gran finale per Tale e Quale Show 2025, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domani venerdì 7 novembre alle 21.30 su Rai 1. Sarà una serata speciale anche per il fine solidale dell’evento: il premio di 20.000 euro sarà infatti devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi ‘I giorni della ricerca’ (3-10 novembre). Per l’intera serata anche Carlo Conti, storico ambassador Airc, con il supporto della giuria e degli artisti, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori.

Sul palco si esibiranno i dodici protagonisti di questa edizione, pronti a stupire ancora una volta con le loro trasformazioni e performance dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. La classifica attuale vede in testa Pamela Petrarolo, ma tutto può ancora cambiare.

La classifica generale

La classifica generale del Tale e Quale Show 2025 prima della finalissima:

Pamela Petrarolo 315 punti Samuele Cavallo 312 Tony Maiello 302 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli 287 Maryna 283 Antonella Fiordelisi 276 Peppe Quintale 260 Le Donatella 255 Gianni Ippoliti 198 Carmen Di Pietro 146

Le imitazioni della finalissima

Nella finalissima Carmen Di Pietro sarà Mina, Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain, Pamela Petrarolo proverà a restare in vetta con Emma, Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà, Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno i grandi Gigi Proietti e Claudio Villa, Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D’Alessio, Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones e Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio.

Le imitazioni della finalissima:

Antonella Fiordelisi sarà Rose Villain

Carmen Di Pietro sarà Mina

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Gigi Proietti e Claudio Villa

Gianni Ippoliti sarà Cristiano Malgioglio

Le Donatella saranno le Gemelle Kessler

Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Raffaella Carrà

Pamela Petrarolo sarà Emma

Peppe Quintale sarà Tom Jones

Samuele Cavallo sarà Bon Jovi

Tony Maiello sarà Gigi D’Alessio

Panariello e Marcuzzi in giuria, Nicola Savino e Orietta Berti ospiti

Proprio Malgioglio, insieme a Giorgio Panariello e ad Alessia Marcuzzi, comporrà la giuria chiamata a valutare le esibizioni. Ospite speciale e “quarto giudice” della finale sarà Nicola Savino, che da gennaio sarà alla conduzione di ‘Tali e Quali’. Alla giuria si aggiunge anche Orietta Berti come quinto giudice della finalissima. Anche il pubblico potrà esprimere la propria opinione attraverso i canali social ufficiali del programma. Le performance saranno rese ancora più spettacolari dal lavoro dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e dell’actor coach Emanuela Aureli. ‘Tale e Quale Show’ è sui social con l’hashtag #taleequaleshow.