Ascolti Tv domenica 14 settembre, 'La Ruota della Fortuna' 4.2 mln e 25.2%

Nella serata tv di ieri, domenica 14 settembre 2025, ancora un successo per Gerry Scotti con ‘La Ruota della Fortuna’ nei confronti di ‘Affari Tuoi’ e Stefano De Martino. In access prime time su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 4.243.000 spettatori pari al 25.24%. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 3.634.000 spettatori (21.67%). Nel Preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena Weekend’ 3.121.000 spettatori pari al 23.21%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 1.785.000 spettatori (14.54%).

Parte bene Verissimo, Linea Verde e Tg1 Libri vanno forte

Nel daytime su Rai1 ‘Linea verde estate’ 2.254.000 spettatori e 20,02%, Tg1-libri 2.459.000 e 19.94%. Su Canale5 ‘Verissimo’ 1.936.000 spettatori (22.77%) e 1.802.000 spettatori (20.05%).

Testa a testa tra ‘Imma Tataranni’ e ‘La Notte nel Cuore’

In prima serata su Rai1 la replica di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore3’ 2.211.000 spettatori pari al 16.64% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.148.000 spettatori con share del 16.84%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 992.000 spettatori con il 9.12%. Su Rai3 ‘Presadiretta’ 865.000 spettatori pari al 5.71%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 640.000 spettatori (5.73%). Su Rai2 ‘BellaMà di Sera‘ 603.000 spettatori (3.95%). Su La7 ‘The International’ 393.000 spettatori e il 2.67%. Sul Nove lo spettacolo ‘Ma che te Ridi?!’ con Valentina Persia 361.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 ‘I delitti del BarLume – La girata’ 273.000 spettatori con l’1.9%.

‘La nuova Ds’ 840 mila spettatori

In seconda serata su Rai2 ‘La nuova Ds’ 840.000 spettatori e 9.41%. Su Canale5 ‘Pressing nel cuore dello sport’ 517.000 spettatori e 11.17%.