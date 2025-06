Aperta la busta con la domanda di partecipazione alla gara per l'assegnazione. Adesso si va verso la fase negoziale

Per Sanremo l’offerta Rai per il Festival è ritenuta ammissibile.

La Rai si avvicina così a grandi passi all’organizzazione del Festival di Sanremo per il prossimo triennio. La commissione di valutazione del Comune ligure ha aperto in seduta pubblica la busta contenente la domanda di partecipazione alla gara per l’assegnazione della kermesse canora, predisposta dopo la sentenza del Tar Liguria dello scorso dicembre, presentata dall’azienda del servizio pubblico per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni). E l’ha ritenuta ammissibile.

Ora, riferisce il Comune, “la commissione di valutazione procederà all’esame della documentazione” a porte chiuse, terminata la quale dovrebbe aprirsi la fase negoziale vera e propria. Si tratta di una partita che la Rai sta giocando da sola, trattandosi dell’unico broadcaster ad aver presentato una proposta entro la deadline del 19 maggio prevista dal bando, e con buone possibilità di riuscita.

Al punto da aver già individuato le date di Sanremo 2026, che – secondo quanto rivelato da LaPresse – dovrebbe svolgersi dal 24 al 28 febbraio, evitando accavallamenti con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina e senza sovrapposizioni con la Coppa Italia di calcio. Il periodo scelto dovrebbe essere portato ai palinesti, che verranno sottoposti al consiglio di amministrazione Rai convocato per il 26 giugno a Napoli, dove il giorno dopo verranno ufficialmente presentati.

La sentenza del Tar Liguria aveva aperto una fase contenziosa sulla kermesse approdata sino al Consiglio di Stato che il 20 maggio ha rigettato i ricorsi di Rai e Comune di Sanremo, confermando il bando. Nessun competitor si è però mosso per strappare al servizio pubblico la punta di diamante della sua programmazione televisiva. Né Mediaset, che con l’ad Piersilvio Berlusconi si era anzi augurato che il Festival restasse alla Rai, né Discovery, a lungo considerata la vera minaccia per la tv di Stato.

