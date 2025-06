"Sia il conduttore sia gli ospiti escono dai ruoli della vita"

Marco Liorni da conduttore a concorrente nel format di Blu Yazmine ‘Chi può batterci’, programma che va in onda il sabato in prima serata. “In pratica sia il conduttore sia gli ospiti escono dai ruoli della vita – sottolinea Liorni – Usciamo tutti perché lì in trasmissione sei membro della squadra. Il ruolo è quello del concorrente. Le domande sono carine, coinvolgenti. Le risposte frutto del lavoro di squadra. Si scherza e si scopre chi tra i 101 del pubblico è il più bravo perché noi abbiamo il ruolo di essere degli sparring partner, facciamo da cartina tornasole per scoprire chi è il più bravo di loro. Un programma estivo, un programma grattachecca, in quanto raschiamo nelle menti qualche risposta. Ci divertiamo tra le battute con tanta voglia di stare insieme in una sera d’estate, lo spirito è quello”. Gli ospiti di domani sera sono Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale.

