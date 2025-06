A Rete4 Merlino in prima serata, a La7 nuovo format per Insinna

Il caldo imperversa anche negli uffici dei responsabili dei palinsesti autunnali. Tutti i broadcaster sono alla ricerca della quadra, di chiudere l’album con la figurina mancante. In casa Rai tiene banco il pomeriggio del sabato di Rai1, dove non ci saranno più ‘Le stagioni dell’amore’ con Mara Venier e ‘Sabato in diretta’ con Emma D’Aquino. Anche ‘Passaggio a Nord Ovest’ rischia di slittare. Di sicuro finora c’è il nuovo programma di Elisa Isoardi che stavolta non si occuperà di territorio e cucina. Niente valigia ma format nuovo e titolo ancora non definito. Francesca Fialdini con il suo ‘Da Noi… a Ruota Libera’ è ancora in bilico tra il sabato e la domenica pomeriggio. Sembra fatta invece per Nunzia De Girolamo alla domenica. Francesca Fagnani ha rinnovato per altri due anni il contratto e nella prossima stagione le ‘Belve’ diventeranno ancora più ‘potenti’.

Mediaset: Nuzzi verso Pomeriggio 5, Giusti nel preserale di Canale5 e Merlino in prima serata su Rete4

In casa Mediaset si brinda all’arrivo di Max Giusti nel preserale e bisogna scegliere il nuovo conduttore di ‘Pomeriggio Cinque’ dopo che Myrta Merlino non sarà più al timone. Per lei c’è una prima serata settimanale su Rete4. Per il programma pomeridiano non sembra più in pole Alessandra Viero. Salgono le quotazioni di Francesco Vecchi. In corsa anche Giuseppe Brindisi. Ma secondo i rumors il favorito sembra essere Gianluigi Nuzzi, il conduttore di ‘Quarto Grado’. Ancora bisognerà aspettare qualche giorno per avere una risposta, anche perché non è stato ancora ufficializzato nemmeno chi sostituirà nella striscia in access Paolo Del Debbio. Salvo sorprese dell’ultim’ora dovrebbe toccare a Francesca Barra e Roberto Poletti, la coppia del weekend, la conduzione estiva di ‘4 di Sera’ su Retequattro, anche perché gli ascolti del fine settimana sono buoni.

La7: a lezione di Mafia con Gratteri, a Omnibus arriva Gerardo Greco. Nuovo format per Insinna

A La7 ‘Barbero risponde’ si dovrebbe fermare ai box, così come è giunto l’epilogo per ‘Famiglie d’Italia’. Per Flavio Insinna infatti è in arrivo un nuovo format che gli darà più chances per affrontare i colossi di Rai1 e Canale5. A Omnibus c’è un nuovo arrivo. Enrico Mentana ha scelto Gerardo Greco per rimpiazzare il pensionando Edgardo Gulotta nel programma costola del Tg di La7, che continua a ottenere buoni ascolti anche considerando l’agguerrita concorrenza del mattino. Confermata Alessandra Sardoni. In prima serata su La7 c’è un nuovo programma, una produzione esterna di quattro puntate speciali sulla Mafia con il magistrato e saggista Nicola Gratteri.

