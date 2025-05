Da domenica 8 giugno con Giulia Salemi su Nove

Una ‘Gabbia delle meraviglie’, mai vista prima, che racchiude una miriade di premi, una sfida adrenalinica all’ultimo secondo e la possibilità di vincere un ricco montepremi. Da domenica 8 giugno (e a seguire dal lunedì al venerdì alle 20:30), Amadeus conduce sul Nove, nell’access prime time, il nuovo game show ‘The cage – Prendi e Scappa’, prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment). Al fianco di Amadeus, come co-host, Giulia Salemi, che accompagna e incita i concorrenti in un gioco dove strategia, lavoro di squadra e sangue freddo sono fondamentali. In ogni episodio di ‘The Cage – Prendi e Scappa’, due squadre, composte ciascuna da due concorrenti (amici, partner, parenti), si sfidano in tre round, alternandosi nei ruoli di ‘mente’ e ‘braccio’. A turno, infatti, uno dei due risponde alle domande poste da Amadeus, l’altro entra nella Gabbia – uno spazio ricco di premi di ogni tipo e valore – per ‘prendere e scappare’ con quanti più premi possibile… prima che le porte si richiudano! Più risposte corrette si danno, più si accumulano secondi per permettere al proprio compagno di trascorrere più tempo nella Gabbia e mettere insieme il proprio ‘bottino’. Ogni risposta corretta, data dalla ‘mente’, vale un certo numeri di secondi, che aumentano di round in round (3 nel primo, 5 nel secondo, 7 nel terzo). Nella Gabbia, però, il concorrente ‘braccio’ non ha alcun riferimento temporale e deve far leva su velocità e forza fisica per sfruttare al meglio il tempo a sua disposizione.

Sono aperti i casting per partecipare programma: coppie di amici, partener e parenti che vogliono candidarsi possono collegarsi al link: https://casting.endemolshine.it/raidthecage/

Round dopo round, i premi nella gabbia vengono incrementati e, dal secondo, vengono aggiunte anche delle “challenges” extra che, se superate, permettono di accedere a premi ancora più preziosi. Alla fine di ogni round, viene calcolato il valore degli oggetti portati fuori dalla Gabbia da ciascuna squadra. Dopo i tre round, la squadra che ha totalizzato il maggior valore complessivo accede al round finale: ‘Batti la Gabbia’. In questo round, i due componenti della squadra vincitrice hanno 90 secondi per entrare a turno nella Gabbia e portare fuori quanti più oggetti possibile, tra cui un’automobile. L’obiettivo? Raggiungere – o superare – la soglia dei 50.000 euro per ‘sconfiggere la Gabbia’ e portare a casa l’intero valore dei premi conquistati nel corso della serata. Ma se i due concorrenti non raggiungono la soglia e non riescono a conquistare almeno un premio di consolazione, tornano a casa a mani vuote. Raid the cage ha già conquistato 19 paesi in tutto il mondo, tra cui gli Stati Uniti, dove la seconda stagione è trasmessa da Cbs.

