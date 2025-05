La trasmissione 'Belve' della giornalista in concomitanza con il match dei nerazzurri

Sulla Champions League, Francesca Fagnani scherza su Inter-Barcellona, match di ritorno della semifinale: “Vorrei ricordare a tutti che Inter-Barcellona è una partita secondaria, che si può saltare”, scherza la conduttrice, per la concomitanza martedì sera tra il suo programma, ‘Belve’, e la partita.

La giornalista e conduttrice è intervenuta sul campo della Grand Stand Arena del Foro Italico, in occasione dell’evento Tennis and Friends. Fagnani è infatti una ambassador dell’associazione che si occupa di prevenzione gratuita per la popolazione. Fagnani è entrata in campo accompagnata dalla sua “belva”, uno dei suoi celebri cagnolini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata