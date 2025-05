Il conduttore, grande tifoso nerazzurro: "Vediamo che succede a San Siro col Barça"

Paolo Bonolis parla di Champions e di Inter: “Vediamo che succede a San Siro. A Barcellona sono stati fantastici, peccato perché Mkhitaryan doveva mettere le scarpe di Pupo e allora avremmo ottenuto il quarto gol, e invece no, è andata così ma la squadra è stata fortissima” contro un Barcellona trascinato da “quel maghetto che gioca come ala destra, Lamine Yamal. Bellissima partita, mi sono entusiasmato e ho sofferto nella gioia, che sembra un ossimoro ma è quello che davvero è accaduto a molti tifosi come me”. Bonolis, noto tifoso dell’Inter, commenta così il 3-3 ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi nell’andata della semifinale di Champions League a Barcellona.

“Scudetto o Champions? Credo che ormai il pensiero dell’Inter sia votato alla Champions. Stasera con il Verona giocherà la seconda squadra e mi sembra più che giusto, quando affronti così tante competizioni e partite. Tanto di cappello a una squadra che è arrivata quasi dappertutto nel registro finale delle competizioni. Vediamo se si vincerà anche qualcosa, ma comunque vada è stata una stagione fantastica. Anche senza Lautaro? È un ragazzo che ha faticato tantissimo e dato l’anima con la classe e l’intraprendenza. Non mancherà, perché sarà sicuramente nello spogliatoio e in panchina, a dispensare il suo solito entusiasmo”, aggiunge Bonolis.

