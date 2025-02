Serena Rossi

In access DietroFestival 5.4 mln, in daytime Domenica In 5.5 mln

Nella serata tv di ieri, domenica 16 febbraio 2025, in access su Rai1 ‘Dietrofestival’ 5.408.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.658.000 spettatori pari al 13%. Su Rete4 ‘4 di Sera Weekend’ 955.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 852.000 spettatori e il 4.1% nella seconda. Su La7 ‘In Altre Parole… Domenica’ 658.000 spettatori (3.2%).

In prima serata su Rai1 l’ultima puntata di ‘Mina Settembre 3’ 4.547.000 spettatori di media pari al 25.3% di share (4.699.000 telespettatori e 23.94% nella prima puntata e 4.419.000, 26.75% nella seconda). Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 2.018.000 spettatori con il 10.1% nella prima parte e 1.055.000 spettatori con l’8.5% nella seconda parte parte chiamata ‘Il Tavolo’. Su Canale5 ‘Tradimento’ 1.927.000 spettatori con share dell’11.5%.Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.297.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3 ‘Report’ 1.466.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 ‘Zona Bianca’ 599.000 spettatori (4%). Su Rai2 ‘N.C.I.S. Unità Anticrimine’ 759.000 spettatori (3.7%) e ‘N.C.I.S. Origins’ 709.000 spettatori (3.7%). Su La7 ‘Il processo di Norimberga‘ 298.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 ‘Blacklight’ 205.000 spettatori con l’1.1%.

Nel preserale su Canale 5 Avanti un Altro! Story ha convinto 2.631.000 spettatori (14.7%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 (presentazione 4.629.000 – 32.4%), Domenica In – Speciale Sanremo 5.580.000 spettatori con il 41.2% nella prima parte, 5.543.000 spettatori con il 44% nella seconda parte e 5.323.000 spettatori con il 34.4% nella terza parte. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi 2.178.000 spettatori pari al 15.9%. A seguire Verissimo 1.472.000 spettatori pari all’11.7% nella prima parte, 1.549.000 spettatori pari all’11.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.452.000 spettatori pari al 9.9% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo. Record stagionale per Tg1Libri che sfiora i 5 milioni di spettatori (4.961.000) e 34.2% di share.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata