'Chi l'ha visto?' 1.8 mln. Nel preserale 'L’Eredità' 4.6, 'Avanti un altro' 3.4

Nella serata ascolti tv di ieri, mercoledì 5 febbraio 2025, in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 5.354.000 spettatori (25.9%), ‘Affari Tuoi’ 6.278.000 spettatori (28.9%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.103.000 spettatori pari al 15%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.917.000 spettatori e l’8.8%. Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.297.000 spettatori (6.2%), ‘Un Posto al Sole’ 1.582.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.025.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 1.002.000 spettatori e il 4.6% nella seconda. In prima serata su Canale5 l’incontro di Coppa Italia ‘Milan-Roma’ registra una media di 4.508.000 spettatori con share del 22.5% (primo tempo: 4.597.000 – 21.4%, secondo tempo: 4.423.000 – 23.8%). Su Rai1 il film ‘Sposa in Rosso’ 2.725.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ 1.821.000 spettatori e l’11.1%. Su Italia1 ‘The Day After Tomorrow: L’alba del giorno dopo’ 1.215.000 spettatori (7%). Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 834.000 spettatori (6%). Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ 1.044.000 spettatori e il 5.8%. Su Rai2 ‘Ritorno in Paradiso’ 679.000 spettatori pari al 3.4%, a seguire ‘Delitti in Paradiso’ 585.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 la commedia ‘Un amore a cinque stelle’ 409.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove ‘Lucio per amico. Ricordando Battisti’ 402.000 spettatori (2.2%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.618.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti un altro 3.458.000 spettatori (20.6%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane 810.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 878.000 spettatori (16.8%) nella seconda, E’ Sempre Mezzogiorno 1.715.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Forum 1.359.000 spettatori con il 19%. Su Rai2 I Fatti Vostri 533.000 spettatori (9%) nella prima parte e 843.000 spettatori (8.9%) nella seconda. Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.764.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte e 1.702.000 spettatori con il 18.6% nella seconda. Il Paradiso delle Signore 1.675.000 spettatori con il 19.4%. La Vita in Diretta 2.182.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Beautiful 2.210.000 spettatori pari al 18%, Tradimento 2.270.000 spettatori pari al 19.3%. Uomini e Donne 2.190.000 spettatori con il 22%. La striscia di Amici 1.379.000 spettatori (15.9%), quella di Grande Fratello 1.195.000 (14%), Pomeriggio Cinque 1.184.000 spettatori pari al 13.2% nella prima parte e 1.256.000 spettatori pari al 12.1% nella seconda parte.

