Che Tempo che fa 1.6 mln, Report 1.5 mln, Le Iene 1.3 mln

Nella serata ascolti tv di ieri, domenica 2 febbraio 2025, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 6.276.000 spettatori (30.3%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint‘ 2.660.000 spettatori pari al 12.9%.

In prima serata su Rai1 ‘Mina Settembre 3‘ in media 4.459.000 spettatori pari al 24.8% di share (4.742.000 telespettatori e 24.06% nella prima puntata e nella seconda 4.178.000 e 25.75%). Su Canale5 ‘Tradimento’ 2.155.000 spettatori con share del 12.6%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.658.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 885.000 spettatori con il 7.1% ne ‘Il Tavolo’. Su Rai3 ‘Report’ 1.568.000 spettatori pari all’8.1%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.287.000 spettatori con l’8.7%. Su Rete4 ‘Zona Bianca’ 596.000 spettatori (4%). Su Rai2 ‘9-1-1’ 586.000 spettatori (2.8%) e ‘9-1-1: Lone Star‘ 591.000 spettatori (3%). Su Tv8 ‘Il giustiziere della notte’ 398.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 ‘JFK Revisited – Through the Looking Glass’ 268.000 spettatori e l’1.4%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.068.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.106.000 spettatori (17.6%).

Nel daytime su Rai1 A Sua Immagine 1.132.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e 1.477.000 spettatori con il 18.4% nella seconda, la Santa Messa 1.568.000 spettatori (20.5%) e l’Angelus 2.057.000 spettatori (21.8%), Linea Verde 3.131.000 spettatori (24.9%), Tg1 Libri 3.453.000 – 24.7%, Domenica In 2.533.000 spettatori con il 19.9% nella prima parte e 2.305.000 spettatori con il 19.9% nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera 1.797.000 spettatori con il 13.4%. Su Canale5 L’Arca di Noè (2.688.000 – 18.8%), Amici di Maria De Filippi 3.290.000 spettatori pari al 25.4%. A seguire Verissimo 2.357.000 spettatori pari al 20.4% nella prima parte, 2.523.000 spettatori pari al 19.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.359.000 spettatori pari al 16.4% nella terza parte di 23 minuti chiamata I Saluti di Verissimo.

