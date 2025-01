Le news sulla trasmissione di Maria De Filippi con l'ingresso in studio del nuovo tronista dopo la non scelta di Martina

Gianmarco è il nuovo tronista di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 27 gennaio su Canale 5. Gianmarco ha 28 anni ed è romano. E’ proprietario di due barberie e ha giocato a calcio da professionista militando nelle giovanili di Roma e Lazio e poi in Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Prima di essere stato scelto come tronista, Gianmarco è stato la ‘non scelta’ di Martina De Ioannon in quanto suo corteggiatore. Prima di lasciare lo studio, Maria De Filippi lo ha abbracciato annunciandogli di avergli lasciato un biglietto.

L’ingresso di Gianmarco

Maria De Filippi ha lanciato un filmato in cui rivela a Gianmarco il suo nuovo ruolo nel talk dei sentimenti: “Maria mi ha lasciato questo bigliettino, mi ha detto di leggerlo in privato, vediamo un po’”, dice Gianmarco nel video, poi legge quello che la conduttrice di Uomini e Donne le ha scritto: “‘Se vuoi ti consiglio anche nei prossimi giorni, se vuoi sederti sul trono, un bacio Maria’”, è il testo del messaggio per Gianmarco, che risponde senza pensarci: “Eh sì allora, continuiamo a seguire i tuoi consigli”.

Gianmarco fa poi il suo ingresso in studio come nuovo tronista, abbracciato da tutti. “Non me lo aspettavo. Non mi aspettavo la non scelta, sono stato un po’ male in camerino e mi sono fatto un pianterello“, esordisce Gianmarco, subito invitato a riflettere da Maria. “Non hai rotto un fidanzamento, hai rotto una conoscenza”. E lui risponde: “No, assolutamente, e poi nella vita si va avanti in qualsiasi cosa. Non mi sarei poi mai aspettato il fatto di poter venire qui a fare il tronista, io penso di essere in un disagio ancora più grande adesso qui, però sono contento perché avrò l’opportunità di conoscere altre persone e staremo a vedere”.

Il momento si chiude con Maria che invita Gianmarco a ballare con Francesca: “Così -dice- vi conoscete e alleggeriamo tutto”.

