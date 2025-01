La vittoria di Sinner agli Australian Open ottiene sul Nove 2,4 mln e il 22,3% di share

Nella serata tv di ieri, domenica 26 gennaio 2025, su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 6.425.000 spettatori (30.9%). Su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ 2.603.000 telespettatori, share 12,51%. In prima serata su Rai1 ‘Mina Settembre 3‘ ha ottenuto in media 4.470.000 spettatori pari al 24.6% di share (nella prima puntata 4.695.000 telespettatori, share del 23,50%, e nella seconda, in seconda serata, 4.240.000, 26,06%). Su Canale5 la dizi turca ‘Tradimento’ 2.088.000 spettatori con share del 12.8%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.618.000 spettatori con il 7.9%, nella presentazione dalle 20:15 alle 21:15, 1.935.000 spettatori con il 9.5% dalle 21:15 alle 22:32, e 866.000 spettatori con il 7.3% nella parte con il sottotitolo Il Tavolo rilevata dalle 22:34 alle 0.52 (L’importante è finire: 368.000 – 7.3%). Su Rai3, ‘Report’ 1.356.000 spettatori pari al 6.5% nella presentazione dalle 20:52 alle 21:39, e 1.578.000 spettatori con l’8.1% dalle 21:39 alle 22:53. Su Italia1 – dalle 21:31 alle 0.56 – ‘Le Iene’ 1.256.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete4 ‘Zona Bianca‘ 556.000 spettatori (3.8%). Su Rai2 ‘9-1-1‘ 560.000 spettatori (2.7%), ‘9-1-1′ Lone Star’ 531.000 spettatori (2.7%). Su La7 il documentario ‘Hitler vs. Churchill: L’Aquila e il Leone’ 494.000 spettatori e il 2.58%. Su Tv8 ‘Cani Sciolti’ 355.000 spettatori con l’1.9%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.344.000 spettatori pari al 24.66%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.253.000 spettatori (18.98%).

Nel daytime la telecronaca diretta e in chiaro sul canale Nove del successo di Sinner agli Australian Open ottiene un ascolto medio di 2,4 mln e il 22,3% di share. Su Rai1 Santa Messa Presieduta da sua Santità 1.336.000 spettatori con il 14.51%. A Sua Immagine 1.560.000 spettatori (14.01%); l’Angelus 1.951.000 spettatori (15.73%). Linea Verde 2.846.000 spettatori (19.89%). Domenica In 2.420.000 spettatori con il 16.64% nella presentazione di 29 minuti, 3.234.000 spettatori con il 23.89% nella prima parte dalle 14:30 alle 15:51, 2.374.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte dalle 15:55 alle 16:50 e 2.036.000 spettatori con il 17.65% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara in onda dalle 16:54 alle 17:11. Da Noi… A Ruota Libera 2.017.000 spettatori con il 15.52%. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi 3.087.000 spettatori pari al 22.45%. A seguire Verissimo 2.184.000 spettatori pari al 19.12% nella prima parte, 2.271.000 spettatori pari al 18.33% nella seconda parte Giri di Valzer, e 2.263.000 spettatori pari al 16.18% ne I Saluti di 24 minuti circa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata