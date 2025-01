No di Al Bano e Britti che non hanno digerito l'esclusione delle loro canzoni tra i big

Sciolti gli ultimi dubbi sui nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo, con Antonella Clerici e Gerry Scotti a fianco di Carlo Conti nella prima serata, fervono le trattative per chiudere sugli ospiti e sui cantanti che dovranno gareggiare nella serata delle cover, che quest’anno decreterà i vincitori ma non contribuirà alla classifica generale. Secondo quanto risulta a LaPresse sembra finora certa la presenza de Il Volo, da capire in coppia con quale artista. Più che probabile quella di Marco Masini che è stato contattato e sarebbe ben lieto di esibirsi davanti all’amico Conti. Niente da fare per Al Bano e Alex Britti, due degli esclusi più noti dal Festival che non hanno gradito le scelte del direttore artistico. Si sta tentando anche di convincere Ermal Meta. Tra i big partecipanti è possibile che Tony Effe si esibisca con Gaia. A meno che Carlo Conti faccia l’impresa di ricucire i rapporti tra lo stesso Tony Effe e Fedez.

