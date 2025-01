L'attrice e conduttrice si è sentita male durante la puntata de "I Fatti Vostri"

Malore in diretta per Anna Falchi che si è accasciata all’improvviso durante l’edizione odierna de ‘I Fatti Vostri‘ su Rai2. Niente di grave, in ogni caso, per l’attrice e conduttrice. “Mi sono alzata velocemente dalla postazione e sono svenuta per la pressione bassa ma non ho perso conoscenza”, ha raccontato a LaPresse. “Ho preso una botta e si sono spaventati tutti – ha aggiunto – Ma i medici della Rai sono stati efficientissimi, anche con eccesso di zelo, e mi hanno ribaltato come un pedalino. Ora è tutto sotto controllo”.

