Il conduttore di Porta a Porta: "Vergognoso non ringraziare Meloni"

Bruno Vespa attacca Cecilia Sala, ospite domenica sera di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’ su Nove. “Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso“, scrive in un post su X il conduttore di ‘Porta a Porta’. Ringraziamenti alla premier che invece sono arrivati da parte di Luciana Littizzetto, come riconosce lo stesso Vespa.

Grazie a Luciana Litizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto…. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) January 20, 2025

Poi in un altro tweet Vespa rivela: “Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada,di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento”.

Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre,quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada,di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) January 20, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata