Seconda puntata del programma di Maria De Filippi con il conduttore di Affari Tuoi e il tennista azzurro

E’ in programma domani, sabato 18 gennaio, la seconda puntata di C’è posta per te del 2025 , il programma condotto da Maria De Filippi in programma in prima serata su Canale5. Due gli ospiti di questa settimana: l’amatissimo conduttore tv Stefano De Martino, attualmente alla guida di Affari Tuoi su Rai1, e il tennista azzurro Matteo Berrettini. “Mi mancava, ogni tanto devo tornare a casa”, dice De Martino facendo il suo ingresso in studio. “Sono sempre emozionato quando arrivo qui”, le parole di Berrettini, già ospite della trasmissione lo scorso anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata