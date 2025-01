Sui social di WittyTv oggi il bacio tra la tronista e il 22enne di Torre Annunziata

A Uomini e Donne è il momento della scelta di Martina. Oggi lunedì 13 gennaio è stata registrata la puntata della trasmissione, condotta da Maria De Filippi su Canale 5, in cui la tronista ha deciso con quale corteggiatore concludere il suo percorso. Secondo le anticipazioni di WittyTv, condivise in un post su Instagram, la scelta di Martina è ricaduta su Ciro, 22 anni, di Torre Annunziata (Napoli). È laureato in scienze motorie e per mantenersi fa il cameriere. WittyTv ha pubblicato anche una foto del bacio tra i due.

