I rilevamenti dei programmi visti in streaming ora sono ufficiali ma ancora non spostano i dati della tv

Le prime giornate del tanto atteso ‘total audience’ non sembrano creare scossoni clamorosi. Le percentuali di share non cambiano e gli spettatori crescono di poche decine. Va subito detto che il pubblico che guarda la tv a casa azionando il telecomando è di gran lunga superiore a coloro che seguono i programmi preferiti in streaming su tablet e telefonini. Soprattutto in prima serata nel caso delle reti generaliste, ammiraglie in primis, il nucleo dei telespettatori è massiccio rispetto allo streaming e quindi si registrano soltanto ritocchi lievi, quasi insignificanti. Ieri, per quanto riguarda gli ascolti del prime time, si registrano questi risultati (tra parentesi il total audience). Su Rai 1 il film ‘Togo – Una grande amicizia’ 2.676.000 telespettatori, share 16.14% (2.686.000, 16.20%). Su Canale 5 il film ‘Il primo Natale’ 2.231.000 telespettatori, share 14.31% (2.239.000, 14.36%). Su Rai 2 il film tv ‘Delitti in Paradiso – Un Natale nel mirino’ 1.155.000 telespettatori, share 6.93% (1.160.000, 6.96%). Su Italia 1 il film ‘Forrest Gump’ 1.120.000 telespettatori, share 7.55% (1.124.000, 7.58%). Su Rete 4 il film ‘Nemico pubblico’ 872.000 telespettatori, share 5.56% (875.000, 5.58%). Su La7 il film ‘Adaline, l’eterna giovinezza’ 799.000 telespettatori, share 4.63% (800.000, 4.64%). Su Rai 3 ‘Viva Puccini’ 750.000, 5.01% (753.000, 5.04%).

La Rai comunica che nella prima serata tutti i suoi canali hanno registrato un ascolto di 7 milioni 391mila 806 spettatori, con il 38.5% di share. Nell’intera giornata, invece, il dato total audience assomma 3 milioni 529mila 874 spettatori, corrispondenti al 37.7% di share. In streaming i programmi che hanno successo – tipo ‘Belve’ e ‘Mare Fuori’ tanto per fare due esempi – al massimo incidono per un 30% del dato tv. Quindi se ‘Mare Fuori’ raggiunge il 9% di share con il total audience può arrivare a un 12%. Qualche ritocco in più si potrà verificare quando saranno sommati i dati dell’on demand per i quali ci vuole più tempo. Ma anche grandi ascolti come una partita della Nazionale di calcio agli Europei, che può raggiungere un picco di 700 mila utenti in streaming, non modificherà di molto la percentuale share se in tv si registrano 10 milioni di telespettatori.

