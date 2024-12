A RaiSport il direttore Jacopo Volpi va in pensione a fine anno

Non dovrebbero esserci nomine pesanti nel Consiglio di amministrazione della Rai in programma domani alle 10 in viale Mazzini. Per le direzioni di Tgr e Tg3, secondo quanto si apprende, si punterà sull’interim. Per la Tgr sarebbe favorito Roberto Pacchetti, per il Tg3 Pierluca Terzulli in pole position. Si potrebbe decidere anche il traghettatore facente funzione di RaiSport, visto che l’attuale direttore Jacopo Volpi va in pensione a fine anno.

