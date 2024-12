Il mito di Raffaella Carrà impresso sulla facciata del centro di produzione Rai di Via Teulada a Roma. La televisione pubblica italiana celebra così la presentatrice, cantante e ballerina scomparsa nel luglio 2021 con un murale realizzato da Piskv, nome d’arte dello street artist Francesco Persichella. Sulla facciata di mattoni rossi campeggia la figura di “Raffa” che spunta dalla televisione di una famiglia italiana circondata da oggetti iconici della sua carriera come un chack di “Canzonissima”, un phon, un microfono e un riflettore. A inaugurare l’opera alcuni personaggi televisivi come Alberto Matano e la conduttrice e showgirl Bianca Guaccero, molto legata alla diva che ci ha lasciati ormai più di tre anni fa: “Sono felicissima perché tutto ciò che mi associa a lei mi rende felice e mi ricorda di quando ero bambina. Penso a Bianca bambina che sognava di essere Raffaella Carrà ed essere qui in tutto questo è per me motivo di orgoglio e felicità”.

