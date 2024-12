Alle 8 il Tg5 supera il Tg1, al pomeriggio Amici di Maria De Filippi oltre 3 mln di media spettatori

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, domenica 15 dicembre 2024:

LINEA VERDE 7.5

Inossidabile l’appuntamento domenicale con Linea Verde su Rai1 che registra una media spettatori di 2.959.000 pari al 24.9% di share.

CHE TEMPO CHE FA – VOTO 7+

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con ancora un ospite internazionale di prestigio (ieri sera Angela Merkel) raduna 2.122.000 spettatori di media con il 10.9%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo registra 1.038.000 con l’8.9%

4 DI SERA WEEKEND – VOTO 7

Ancora un buon risultato per la coppia Francesca Barra e Roberto Poletti che ora andranno in onda tutta la settimana fino alla fine delle feste di fine anno. Ieri su Rete4 ‘4 di Sera Weekend’ ha raggiunto 927.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 825.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Nettamente superato il competitor su La7 In Altre Parole Domenica (670.000 spettatori e 3.3%).

TG5 MATTINA – VOTO 7

Tg5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.121.000 spettatori con il 22.9%. Fa meglio dell’edizione delle 8 del Tg1 (948.000 spettatori e 21.5%).

AMICI e VERISSIMO – VOTO 7-

Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.015.000 spettatori pari al 24.3%. A seguire Verissimo intrattiene 2.179.000 spettatori pari al 20% nella prima parte, 2.405.000 spettatori pari al 19.5% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.585.000 spettatori pari al 18% . Su Rai1 Domenica In 2.546.000 spettatori con il 20% nella prima parte, 2.002.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte e 1.775.000 spettatori con il 15.9% nella terza parte.

IN MEZZ’ORA – VOTO 6.5

In Mezz’Ora con Monica Maggioni è visto da una media di 1.012.000 spettatori (8% di share) nella prima parte e 756.000 spettatori (6.6%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora.

REPORT e LE IENE – VOTO 6+

Report condotto da Sigfrido Ranucci segna un ascolto medio di 1.535.000 spettatori pari all’8.4%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili registra 1.373.000 spettatori con il 10.2%.

ZONA BIANCA 5

Su Rete4 Zona Bianca totalizza 666.000 di media spettatori (4.8%) e non tiene testa ai competitor Le Iene e Report.

