Picco superiore al milione per La Corrida su Nove, Rai2 va bene quando c'è l'intrattenimento. Record stagionale di share per De Martino

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 11 dicembre 2024:

LA CORRIDA DI AMADEUS – VOTO 7

In prima serata crescono gli ascolti per La Corrida condotta da Amadeus su Nove: 973.000 spettatori di media, share 5,7% con un picco del 9,4% e di 1.134.000 spettatori. La parte finale (dalle 23:26 alle 0.33) denominata Il Vincitore registra una media di 713.000 spettatori (7.7%).

STEFANO DE MARTINO – VOTO 7

Ormai Stefano De Martino con Affari Tuoi non fa più notizia, visto il costante successo di ascolti. Ieri non ha sfiorato i 6 milioni di media (5.631.000) come nelle serate scorse ma con il 28,3% e un picco di share del 33,7% ha stabilito il suo record stagionale di share.

LO SHOW DI ANDREA BOCELLI – VOTO 6.5

Su Canale5 – dalle 21:36 alle 0.07- Andrea Bocelli 30: The Celebration conquista 2.492.000 spettatori con uno share del 16.4%.

RAI2 INTRATTENIMENTO PRIMA SERATA – VOTO 6.5

La chiamano Rai2% ma in prima serata quando ci sono programmi di intrattenimento come Belve, Boss in incognito, i format con Stefano De Martino gli ascolti crescono. Quando invece si dà spazio all’approfondimento c’è il tracollo. Quindi il pubblico di Rai2 vuole vedere una prima serata alternativa al nazional popolare di Rai1 e all’approfondimento di Rai3. Ieri il film con protagonista il detective Stucky Finchè c’è prosecco c’è speranza ha ottenuto una media di 1.256.000 spettatori pari al 7.2%. Rai2 ha fatto meglio di Italia1 Operazione 6/12: Attacco al Presidente 809.000 spettatori (5%), di Rete4 Fuori dal Coro 675.000 spettatori (5%) e anche della partita di Champions League trasmessa da Tv8: Borussia Dortmund – Barcellona ottiene 769.000 spettatori con il 4.2%.

TG3 LINEA NOTTE – VOTO 6+

Tg3 Linea Notte condotto da Monica Giandotti con un ascolto medio di 421.000 spettatori (6.5%) in seconda serata tiene testa a Porta a Porta (533.000 spettatori con il 7.2%) e Donne al bivio su Rai2 (500.000 spettatori pari al 4.8%).

OCEANIA SU RAI1 – VOTO 6

Per quanto riguarda gli ascolti ci si aspettava un po’ di più dal film di animazione Oceania trasmesso da Rai1: 2.005.000 spettatori pari all’11.9% di share.

