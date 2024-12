Foto dalla diretta Rai 2

Il comico ha abbandonato l'intervista dopo pochi minuti, innervosito dall'atteggiamento della conduttrice

Acceso scontro a ‘Belve‘ tra Teo Mammucari e la conduttrice Francesca Fagnani. Ospite nella puntata di martedì 10 dicembre, Mammucari ha abbandonato lo studio pochi minuti dopo l’inizio dell’intervista, molto innervosito da un atteggiamento, a parer suo, sbagliato della conduttrice del programma di Rai 2. Intervista che Fagnani ha comunque deciso di mandare in onda in maniera integrale.

Mammucari contro Fagnani: cos’è successo

Mammucari è apparso indispettito sin da subito, non appena Fagnani si è rivolto a lui dandogli del “lei”. Un particolare più volte sottolineato dal comico nonostante i tentativi della giornalista di spiegargli che è una scelta stilistica del programma. A innervosire Mammucari è stato il cambio nell’atteggiamento di Fagnani tra il dietro le quinte e il momento in cui è iniziata l’intervista: “Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?”. “Voleva venire qua, perché si sente una belva?”, è stata, probabilmente, la domanda che ha indispettito di più Mammucari, che è passato subito sulla difensiva: “Volevo venire ma ho capito che le domande sono molto serie. Non sono a mio agio“.

Mammucari ha comunque “provato” a rispondere ad alcune domande, mantenendo però sempre un certo atteggiamento scostante, fino a decidere di andarsene: “Ragazzi io me ne vado, vi chiedo scusa – ha detto Mammucari rivolgendosi al pubblico – Non mi stai facendo un ritratto, mi stai facendo domande a raffica poi con il montaggio mi fai passare in un certo modo“. Fagnani ha spiegato che quello è il tono tipico del programma, cercando anche di sdrammatizzare una situazione che si stava facendo molto tesa, ma senza riuscirsi. “Lei gioca a fare l’aggressivo, poi non riesce a rispondere alle domande“, è stata la stoccata della conduttrice prima che Mammucari abbandonasse lo studio. “È la prima volta che mi capita”, ha detto Fagnani parlando con gli spettatori. “Ed è anche l’ultima, vaffa****“, ha risposto il comico lontano dalle telecamere, ma con il microfono ancora acceso.

Mammucari posta i messaggi vocali con Fagnani: “Personaggio costruito”

Dopo la messa in onda della sua intervista, Teo Mammucari ha deciso di postare sul proprio profilo Instagram i messaggi vocali ricevuti da Francesca Fagnani giorni prima della registrazione di Belve. Un post che poi è stato successivamente cancellato e la cui didascalia recitava: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima.. il suo personaggio è costruito.. dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei..vi blocco… è una persona vera. Punto”.

In uno dei messaggi, si sente Fagnani dire a Mammucari: “Visto che l’edizione è bella e te sei giusto, ci ho pensato, magari di farla”. Il conduttore non fa ascoltare il contenuto completo degli audio e ne fa riproduce un altro: “Va bene, allora ti faccio chiamare dalla produzione per registrare”.

