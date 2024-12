Stop alla trasmissione dal 20 dicembre. L'azienda: "Era un esperimento innovativo"

Binario 2 chiude in anticipo. Gli ascolti flop della trasmissione di Rai 2 hanno spinto viale Mazzini ad anticiparne la chiusura. La Direzione Intrattenimento Day Time fa sapere di aver comunicato ieri alla produzione che ‘Binario 2’ si fermerà il 20 dicembre 2024.

La Rai: “Era un esperimento innovativo”

“Si trattava di un esperimento altamente innovativo, pensato all’interno di uno studio e di una location (la stazione Tiburtina di Roma) che resteranno un unicum nella storia Rai – spiega la nota Rai – Un esperimento che, come tale, conteneva un margine di rischio, e che nella collocazione del mattino non è stato premiato dagli ascolti, pur ottenendo ottime performance in replica in altri orari, in particolare la domenica mattina su Rai 2″.

“‘Binario 2’ -conclude la Rai- resta una proposta editoriale che, nel tempo, avrebbe potuto crescere e migliorare in termini di ascolti ma che, per una valutazione legata al rispetto dei valori economici assegnati dall’Azienda, la Direzione ha deciso di interrompere, ringraziando comunque conduttori, autori, redazione, produzione, regia e tecnici, per il lavoro svolto”.

