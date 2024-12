La serata del 10 dicembre le sfide per l’accesso alla finale di 'Sarà Sanremo', in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai 1

Con il quarto appuntamento, trasmesso martedì 3 dicembre su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di via Asiago e condotto da Alessandro Cattelan, la griglia di artisti per la semifinale di Sanremo Giovani del 10 dicembre è ormai completa.

Dalle iniziali 24, nel corso delle prime quattro puntate, le giovani promesse della musica italiana si sono ridotte a 12: gli ultimi a superare il turno sono stati Angelica Bove, Questo e Quello, Vale Lp e Lil Jolie che vanno ad aggiungersi agli artisti selezionati nella prime tre puntate: Arianna Rozzo, Alex Wyse, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi.

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Escono dalla gara, comunque con il plauso della giuria, Dea Culpa, Orion, Sea John.

E la serata del 10 dicembre a questo punto promette scintille con 6 sfide dirette per contendersi l’accesso alla finale di “Sarà Sanremo”, in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

