Il direttore artistico del Festival: "con Al Bano e Romina feci la reunion nel 2015, credo sia difficile rifarla"

Dopo aver lanciato con Alessandro Cattelan la partenza di Sanremo giovani e aver annunciato in conferenza stampa che Cattelan sarà con lui sul palco dell’Ariston nella serata finale di sabato 15 febbraio, Carlo Conti risponde ad alcune domande di Chi sui cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 (l’intervista è sul numero in edicola dal 13 novembre).”Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte. Cercato qualcuno? Non si cerca nessuno, sono così tanti quelli che si propongono che hai l’imbarazzo della scelta, finora ho sentito 200 canzoni. Voglio rendere un servizio alla discografia, proseguire con il lavoro fatto, creare un bell’evento seguito da tutti e apprezzato da tutti i componenti della famiglia e, possibilmente, regalare tante belle canzoni. C’è chi dice che il mio terzo Sanremo sia stato lo spartiacque per aprire a un nuovo mondo musicale, lavoro poi proseguito alla grande da Claudio Baglioni e alla grandissima da Amadeus con i suoi straordinari Festival”.

“Fino al 2 dicembre devo pensare alle canzoni, non ci dormo la notte perché sono nel marasma musicale, non sento neanche la radio, però è la parte più bella e di responsabilità. Avrò una piccola parentesi il 1° dicembre con lo Zecchino d’oro, e il 2 dicembre, al Tg1 delle 20, presenterò la lista. Da lì in poi penserò agli ospiti, ai conduttori, al contorno”. Si dice che Tiziano Ferro e Al Bano e Romina potrebbero essere in gara. “Sono una suggestione. Con Al Bano e Romina feci la reunion nel 2015, credo sia difficile rifarla. Tiziano sarebbe un sogno averlo, ma non so se ci stia pensando”. E Blanco, quello che distrusse i fiori a Sanremo, ancora oggi ricorda come un incubo quella serata? “Sarebbe giusto in qualche modo dargli la possibilità di tornare a superare lo choc che ha avuto su quel palco, è un talento”. Anche Alessandro Cattelan ha delle sorprese in serbo per il Dopofestival. È molto amico di Robbie Williams, ad esempio: lo inviterà a Sanremo? “Non lo so, faremo di sicuro delle cose insieme, ma non so se sarà quella”, risponde Cattelan a Chi.

