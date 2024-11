In onda su Canale5 le puntate della soap opera girate nella capitale

Appuntamento speciale, da sabato 9 novembre alle ore 13.40 su Canale 5, per i numerosi appassionati di “Beautiful”. I protagonisti della soap più popolare al mondo sbarcano – o meglio, tornano – in Italia, per la prima volta in 36 anni a Roma.

Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, a distanza di oltre dieci anni, Beautiful sceglie ancora una volta il Belpaese per ambientare le proprie appassionanti storie e tagliare, in grande stile, il traguardo delle 9000 puntate.

Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) arrivano a Roma per la sfilata della linea Hope for the Future a Piazza Navona, ma in Beautiful l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e non mancheranno colpi di scena e incontri inaspettati. Sullo sfondo delle appassionanti storie della famiglia Forrester, tra i luoghi più iconici della Capitale della “grande Bellezza”: Piazza Navona appunto, e poi il Pantheon, il Colosseo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, il Giardino degli Aranci e, in esclusiva, il cannone del Gianicolo.

Nel corso dei sei episodi “romani”, realizzati nel maggio 2023, ad affiancare sul set le star americane ci sono anche alcune guest italiane che hanno amichevolmente preso parte alla narrazione della nota soap: Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni, storica doppiatrice di Steffy Forrester.

Inoltre, sarà presente con un cameo d’eccezione il tenore italiano più amato nel mondo: Andrea Bocelli. Nella scena che lo vede protagonista, Bocelli è seduto al pianoforte – affiancato dalla moglie Veronica Berti e l’ultimogenita undicenne, Virginia – e canta per Brooke e Ridge (alias Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye) il suo celebre brano “A te”.

Oltre all’Italia, Beautiful – solitamente ambientato nel dorato mondo della moda di Los Angeles – ha girato episodi anche in Australia (2007 e 2017), Abu Dhabi e Dubai (2014), Danimarca (2015), Francia (2014), Olanda (2014), Messico (2011) e Principato di Monaco (2013, 2014, 2016, 2017, 2022). Beautiful è stata negli anni destinataria di numerosi premi internazionali e vanta anche il record di “soap opera più popolare del mondo in onda” (secondo Il Guinness dei Primati) con ben 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi. Giunta negli Stati Uniti alla sua 36esima stagione, Beautiful (titolo originale The Bold & the Beautiful) è una produzione Bell-Phillip. Bradley P. Bell è il produttore e capo sceneggiatore mentre la produzione italiana è stata affidata alla Cannizzo Produzioni.

