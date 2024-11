La conduttrice di La Talpa: "Qualche volta lo abbiamo utilizzato, è una sorta di gobbo elettronico"

Stasera a Striscia la notizia Diletta Leotta conquista il suo decimo Tapiro d’oro, questa volta per la polemica sui suggerimenti ricevuti tramite auricolare nel programma La Talpa – Who is the Mole (dal 5 novembre su Canale 5). Polemica partita dall’indiscrezione pubblicata sul sito Dagospia secondo cui un autore del programma l’avrebbe “telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti”.

Intercettata questa mattina a Milano da Valerio Staffelli, la conduttrice ammette di far ricorso all’auricolare e aggiunge: “Qualche volta lo abbiamo utilizzato perché era molto comodo per un programma registrato come fosse in diretta: è una sorta di gobbo elettronico. Inoltre, è difficilissimo parlare mentre qualcuno ti parla nell’orecchio”. E quando l’inviato del tg satirico le chiede se utilizza l’auricolare anche a Dazn, lei, fingendo di ricevere un suggerimento, risponde: “Mi dicono di dirti sì”.

