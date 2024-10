Smentite le indiscrezioni secondo sui ci sarebbe stata una chiamata del ministro a Marina Berlusconi

Nessun servizio sul ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato tolto dalla scaletta del programma ‘Le Iene’ nella puntata di ieri, 27 ottobre. Lo assicurano fonti Mediaset specificando che non c’era nella scaletta alcun servizio su Giuli e smentendo quindi i retroscena di stampa dei giorni scorsi secondo cui il titolare della Cultura avrebbe chiamato Marina Berlusconi per raccontarle la sua interazione con l’inviato delle ‘Iene’ Filippo Roma e, in seguito, l’emittente avrebbe deciso di non mandare in onda il servizio che quest’ultimo avrebbe curato. Domenica, in un post su Facebook, Roma aveva scritto: “Solo ora ho avuto il tempo di leggere alcune dichiarazioni del Ministro Alessandro Giuli riportate in articoli della stampa nazionale. In merito a questo tengo a precisare che non mi risulta nessuna telefonata a Marina Berlusconi da parte del Ministro. Se così fosse, sarebbe un atto poco rispettoso nei confronti della libertà di stampa, soprattutto considerando che il Ministro Giuli è innanzitutto un giornalista“.

